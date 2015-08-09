У Донецьку невідомі підпалили чотири автомобілі місії ОБСЄ

Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ у Twitter.

Читайте такожУкраїна поінформувала ОБСЄ про обстріл бойовиками Новотошківського з переносних "Градів" (фото)

"4 бронеавтомобілі ОБСЄ знищені протягом ночі з видимими слідами підпалу в місці проживання СММ у Донецьку", - зазначили в ОБСЄ.

У місії пообіцяли повідомити подробиці.

4 OSCE armoured vehicles destroyed overnight in apparent arson attack at SMM Donetsk residence. SMM deplores such actions. Details 2 follow — СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) August 9, 2015

Як раніше повідомляв УНІАН, у Донецьку протестувальники привезли до готелю, де живуть представники ОБСЄ, цистерну з червоною фарбою, що символізує кров загиблих. Стало відомо, що вони вимагали від представників СММ ОБСЄ відвідати райони, які потрапляють під обстріл.