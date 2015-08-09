У Донецьку невідомі підпалили чотири автомобілі місії ОБСЄ

11:26, 09 серпня 2015
Війна
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Вночі  у Донецьку поблизу місця проживання співробітників місії ОБСЄ були спалені чотири автомобілі організації.

REUTERS

Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ у Twitter.

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"4 бронеавтомобілі ОБСЄ знищені протягом ночі з видимими слідами підпалу в місці проживання СММ у Донецьку", - зазначили в ОБСЄ.

У місії пообіцяли повідомити подробиці.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Донецьку протестувальники привезли до готелю, де живуть представники ОБСЄ, цистерну з червоною фарбою, що символізує кров загиблих. Стало відомо, що вони вимагали від представників СММ ОБСЄ відвідати райони, які потрапляють під обстріл.

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