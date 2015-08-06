Мешканці Донецька влаштували під офісом ОБСЄ "ріки крові" (фото, відео)
17:43, 06 серпня 2015Суспільство
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На окупованій бойовиками частині Донецька місцеві жителі протестували проти місії ОБСЄ.
У Донецьку протестували проти ОБСЄ / vk.com/objdonbass
У ході протесту вони використали цистерну з червоною фарбою, що символізує кров загиблих, передає "Радіо Свобода".
Протестувальники привезли до готелю, де живуть представники ОБСЄ, цистерну з червоною фарбою, що символізує кров загиблих. Стало відомо, що вони вимагали від представників СММ ОБСЄ відвідати райони, які потрапляють під обстріл.
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У свою чергу представники місії заявили, що вони моніторять, збирають інформацію і доповідають.
vk.com/objdonbass
"Це все, що ми можемо зробити. Ми це робимо і будемо робити для вас і всього світу", - наголосили представники ОБСЄ.
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