Бойовики знову відкрили вогонь по Авдіївці, поранено чоловіка

Про це повідомив начальник міліції Донецької області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що йому пишуть місцеві жителі Донбасу і просять про допомогу. Зокрема, Аброськін опублікував лист однієї жінки, яка не розуміє, чому обстрілюють її місто. "Що треба зробити, щоб припинити щоденні обстріли міста Авдіївка? Люди, які живуть у цьому місті не розуміють, навіщо їх обстрілюють, руйнують? І я теж не розумію. Це дивна війна, руйнують будинки, квартири, гинуть мирні жителі, і чому ніхто не може це зупинити?", - йдеться у листі.

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Як повідомляв УНІАН, учора бойови активізували наступ на Донецькому напрямку. Інтенсивного обстрілу з мінометів, танків і 122-міліметрової артилерії зазнала Авдіївка.