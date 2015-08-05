Бойовики з артилерії накрили житлові квартали Авдіївки
19:03, 05 серпня 2015Війна
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Бойовики з артилерії обстріляли житлові квартали Авдіївки Донецької області.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.
Як йдеться у повідомленні, російсько-терористичні угруповання і надалі продовжують обстрілювати позиції сил АТО з озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.
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Вогнева активність злочинців і надалі сконцентрована на Донецькому напряму, переважно у темну пору доби.
«Так, з опівночі до 6 ранку бойовики зі 120-міліметрових мінометів вели вогонь по Авдіївці, Водяному, Опитному. Крім того за ніч, окупанти тричі зі артилерії калібру 122 міліметри били по житлових кварталах Авдіївки», - повідомляє прес-центр.
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