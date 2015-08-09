Бойовики обстрілюють позиції українських військових у Щасті
У Щастя дуже напружена обстановка, оскільки через часті обстріли пошкоджено багато техніки
Техніку не встигають ремонтувати. Через це українські військові побоюються, що не зможуть дати гідну відповідь супротивнику, повідомляє «Громадське радіо».
Читайте такожБої на ключових ділянках оборони у зоні АТО тривають майже безперервно
«Зараз, дійсно, сильний обстріл йде. На даний момент у нас працює міномет. Він працює з позиції 92-ій. Люди, які там знаходяться, несуть службу в штатному порядку. Немає ніякої паніки та істерики, тим не менш дуже інтенсивний обстріл. Служби у повній готовності виїжджати за пораненими та змінювати людей на позиціях. Сильна нестача техніки, у тому числі броньованих», — повідомляє журналіст видання Марія Зав'ялова.
Інформації про поранених поки немає. Судячи по звуках,бойовики обстрілюють позиції українських військових на мосту.