Бойовики обстрілюють позиції українських військових у Щасті

Техніку не встигають ремонтувати. Через це українські військові побоюються, що не зможуть дати гідну відповідь супротивнику, повідомляє «Громадське радіо».

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«Зараз, дійсно, сильний обстріл йде. На даний момент у нас працює міномет. Він працює з позиції 92-ій. Люди, які там знаходяться, несуть службу в штатному порядку. Немає ніякої паніки та істерики, тим не менш дуже інтенсивний обстріл. Служби у повній готовності виїжджати за пораненими та змінювати людей на позиціях. Сильна нестача техніки, у тому числі броньованих», — повідомляє журналіст видання Марія Зав'ялова.

Інформації про поранених поки немає. Судячи по звуках,бойовики обстрілюють позиції українських військових на мосту.