Бойовики нарощують вогневу активність у зоні АТО: за добу українські позиції обстріляли 111 разів

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Так вчора, о 18.45 і 19.35, бойовики зі сторони селища Калинове застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» по позиціях українських військових у районі Санжарівки, що на Артемівському напрямку. Також близько о пів на восьму вечора окупанти били з «Градів» по опорному пункту сил АТО в Троїцькому. А о 22.30 по цьому ж опорному пункту найманці вели вогонь з озброєння БМП.

"На Донеччині близько 8 вечора російсько-терористичні угруповання били з танків по Пісках, Первомайському, Красногорівці. А майже об 11 ночі по наших позиціях в селищі Водяне працювала ворожа артилерія калібру 152 міліметри. Крім того, о 20 годині, в чергове цинічно нехтуючи домовленостями, ворог бив з танка по мирних будівлях у селищі Невельське. В результаті цього обстрілу поранено 3 цивільних осіб", - йдеться у повідомленні штабу.

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Крім того, на Луганщині з 21 години і майже до опівночі бойовики обстрілювали позиції сил АТО в Станиці Луганській.

Слід відзначити і певну активізацію ворожих безпілотників. Близько 14 години 3 літальні апарати противника помічені в районі Маріуполя. А з 21 і до 23 години 7 БПЛА виявлено в небі Луганщини.

"Загалом упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 111 разів порушили режим припинення вогню. 9 разів противник застосовував артилерію, 41 – міномети, 7 – танки, тричі бандити били з "Градів", - наголосили у прес-центрі.

Після опівночі 9 серпня російсько-терористичні війська продовжили вогневу активність на Донеччині в районі Опитного, Авдіївки та Мар’їнки.