Бойовики в Широкиному вбили морського піхотинця
20:55, 09 серпня 2015Війна
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Внаслідок роботи диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, яка у неділю, 9 серпня, побувала на лівому фланзі позицій ЗСУ в Широкиному, один морський піхотинець узятий в полон, ще один загинув і ще один поранений.
REUTERS
Про це на своїй сторінці у Facebook начальник КШМ у батальйоні "Донбас" Євген Шевченко.
За його словами, узятий в полон піхотинець поки що офіційно значиться як зниклий безвісти.
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Інформацію про загибель і поранення українських військових в Широкиному підтверджує радник президента Юрій Бірюков. Однак, за його словами, досі немає чіткого пояснення обставин інциденту "Поки що вони значаться в "небойові", - зазначив Бірюков.
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