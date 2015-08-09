Бойовики в Широкиному вбили морського піхотинця

Про це на своїй сторінці у Facebook начальник КШМ у батальйоні "Донбас" Євген Шевченко.

За його словами, узятий в полон піхотинець поки що офіційно значиться як зниклий безвісти.

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Інформацію про загибель і поранення українських військових в Широкиному підтверджує радник президента Юрій Бірюков. Однак, за його словами, досі немає чіткого пояснення обставин інциденту "Поки що вони значаться в "небойові", - зазначив Бірюков.