ОБСЄ: ситуація у Широкиному "залишається переважно спокійною"

Про це повідомив заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг. Він констатував, що нестабільною залишається обстановка довкола донецького аеропорту. "Майже 500 вибухів за минулий тиждень наша місія там зафіксувала", - додав він.

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Водночас, за його словами, Широкине "залишається переважно спокійним". Він додав, що туди планується організувати візит консультанта з розмінування.

Крім того, Александр Хуг відзначив, що неподалік від Широкиного, на схід від селища Октябрь, член терористичного угруповання "ДНР" "агресивно і погрозливо навів свій крупнокаліберний кулемет, 12,7 мм, на спостерігачів спеціальної моніторингової місії. "Видавалося, що він під впливом наркотиків або алкоголю. Щоправда, спостерігачам вдалося неушкодженими залишити ту місцевість", - сказав він.

У той же час, як зауважив заступник керівника місії, відбулася інтенсифікація боїв "у інших місцях, особливо у Горлівці і довкола неї".

"Потрібно наголосити, як і в попередні тижні, більшість насильницьких інцидентів, які ми спостерігали, траплялися у житлових районах. І більшість жертв - це цивільні", - сказав Александр Хуг.