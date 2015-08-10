За добу бойовики понад сотню разів з "Градів" і мінометів обстріляли сили АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«З 18 години і до опівночі, бойовики практично уздовж усієї лінії розмежування нарощували вогневу активність. Так, неподалік Донецька, близько 18 години окупанти обстріляли наш опорний пункт в районі Новгородського з мінометів і стрілецької зброї. Також ввечері злочинці двічі били по Авдіївці зі 120-міліметрових мінометів, а близько опівночі – з танків. З 19 години і майже до 1 ночі найманці застосовували 122-міліметрову артилерію по Красногорівці», - йдеться у повідомленні.

Не менш напружена ситуація зберігається і на Артемівському напрямку. З 21.40 і до 22 години бойовики зі сторони селища Калинове з БМ-21 «Град» били по українських позиціях в Троїцькому. Також з «Градів», о 21.45 бойовики вели вогонь по військових в селищі Розсадки.

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«На Луганщині, з 23 години і до о пів на першу ночі, незаконні бандформування 4 рази з мінометів і артилерії калібру 122 міліметри обстріляли селище Кримське. А в районі Маріуполя, близько опівночі, бойовики з артилерії і мінометів били по позиціях сил АТО і житлових будівлях у Старогнатівці», - повідомляє прес-центр.

Загалом, упродовж минулої доби, російсько-терористичні війська 127 разів порушили режим припинення вогню.

«Після опівночі бандити продовжили нарощувати вогневу активність на Донеччині. Тут під обстрілами з артилерії і мінометів, що заборонені Мінськими домовленостями, опинилися Опитне, Водяне, Піски. Крім того, на Маріупольському напрямку, неподалік селища Старогнатівка, близько 4 години ночі до 400 бойовиків, за підтримки 122-міліметрової артилерії, танків, БТРів, стрілецької зброї невдало намагалися прорвати нашу оборону», - додають у прес-центрі АТО.