Бойовики обстріляли околиці Дзержинська, є поранений

Під артударом терористів у неділю ввечері опинилось селище Новгородське.

Надійшла інформація про одного пораненого місцевого жителя, повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області. Чоловік 1957 року народження госпіталізований до місцевої лікарні. На місце обстрілу направлена слідчо-оперативна група міліції. Додаткова інформація уточнюється. Читайте такожБойовики за день майже 20 разів використали заборонене озброєння Як повідомляв УНІАН раніше, 24 липня, вдень проросійські терористичні бандформування обстріляли запалювальними крупнокаліберними набоями селище Новгородське.

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