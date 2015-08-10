На Луганщині внаслідок обстрілу бойовиків загинув військовий, ще троє та мирна мешканка поранені

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«У результаті вечірнього обстрілу з боку с. Донецького (підконтрольне ЛНР) блокпосту ЗСУ в с. Кримському було смертельно поранено старшину 24-ї окремої механізованої бригади. У смт Новотошківському в районі 29 блокпосту в результаті обстрілу зі стрілецької зброї отримали поранення 2 військовослужбовці 24-ї бригади. Поранених госпіталізовано і їм надається вся необхідна допомога», - йдеться у повідомленні.

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Водночас біля Станиці Луганської боєць 128-ї бригади отримав поранення, підірвавшись на розтяжці. У с. Казачому (Станично-Луганський район) на своєму подвір’ї внаслідок влучання міни отримала поранення жінка, повідомляє прес-служба.

«Доба на Луганщині минула як ніколи важко. У нас є вбиті та поранені, у тому числі й серед мирних мешканців. Терористи з кожним днем продовжують нарощувати вогневу агресію. Керуючись установками своїх господарів «знищити все», вони не зважають на те, куди вони стріляють і навіщо, і тим більше на Мінські домовленості», – наголосив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.