У Генштабі розповіли, наскільки бойовики відступили під Старогнатівкою

Про це розповів керівник прес-служби Генерального штабу Владислав Селезньов, передає "Українська правда".

"На певних ділянках була дуже серйозна ситуація, був ближній бій, тобто в деяких місцях відстань між силами могла бути меншою 100 метрів", - повідомив Селезньов.

Він наголосив, що після інформування ОБСЄ сили АТО задіяли резерви, підтягнули артилерію, відпрацювали бойове завдання.

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"А коли бойовики почали тікати, наші сили пішли вперед, щоб відсунути територію. Бойовики відійшли на 2-3 кілометри від позицій, які вони займали раніше", - ззаначив керівник прес-служби Генштабу.

Відповідаючи на уточнювальне питання щодо зайняття висот, про які повідомили у Міноборони, Селезньов пояснив, що ці 2-3 кілометри раніше були "сірою зоною", яка не перебувала під жодним контролем фізично, однак була у зоні вогневого ураження бойовиків.

"А тепер, оскільки ми пройшли вперед, висоти перебувають під нашим повним контролем. Тобто раніше бойовики були ближче, а тепер відійшли під Білокам'янку, яка за Мінськими угодами не перебуває у зоні нашої відповідальності", - сказав він.

Раніше сьогодні в Міноборони повідомили, що внаслідок боїв українські військовослужбовці змогли відбити атаки бойовиків та захопити ключові висоти поблизу Старогнатівки Донецької області.