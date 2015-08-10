У Генштабі розповіли, наскільки бойовики відступили під Старогнатівкою
Унаслідок відбиття атаки бойовиків у районі Старогнатівки Донецької області противника відкинули на 2-3 кілометри.
Про це розповів керівник прес-служби Генерального штабу Владислав Селезньов, передає "Українська правда".
"На певних ділянках була дуже серйозна ситуація, був ближній бій, тобто в деяких місцях відстань між силами могла бути меншою 100 метрів", - повідомив Селезньов.
Він наголосив, що після інформування ОБСЄ сили АТО задіяли резерви, підтягнули артилерію, відпрацювали бойове завдання.
Читайте такожПрезидент провів нараду із силовиками через погіршення ситуації в зоні АТО
"А коли бойовики почали тікати, наші сили пішли вперед, щоб відсунути територію. Бойовики відійшли на 2-3 кілометри від позицій, які вони займали раніше", - ззаначив керівник прес-служби Генштабу.
Відповідаючи на уточнювальне питання щодо зайняття висот, про які повідомили у Міноборони, Селезньов пояснив, що ці 2-3 кілометри раніше були "сірою зоною", яка не перебувала під жодним контролем фізично, однак була у зоні вогневого ураження бойовиків.
"А тепер, оскільки ми пройшли вперед, висоти перебувають під нашим повним контролем. Тобто раніше бойовики були ближче, а тепер відійшли під Білокам'янку, яка за Мінськими угодами не перебуває у зоні нашої відповідальності", - сказав він.
Раніше сьогодні в Міноборони повідомили, що внаслідок боїв українські військовослужбовці змогли відбити атаки бойовиків та захопити ключові висоти поблизу Старогнатівки Донецької області.