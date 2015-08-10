Українські військові зайняли ключові висоти під Старогнатівкою

Про це повідомили у прес-службі Міністерства оборони країни.

Завдяки проведеним заходам, рішучим та професійним діям військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади противник був зупинений та відкинутий на 2-3 кілометри, наголосили у Міноборони.

"Наші підрозділи захопили ключові висоти, які до цього контролювалися терористичними угрупуваннями.Противнику завдано значних втрат як по живій силі, так і по техніці", - йдеться у повідомленні.

Проте, як стало відомо, у ході бою 7 українських військовослужбовців отримали поранення.

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За інформацією Міноборони, терористичні угрупування чисельністю до батальйонної тактичної групи за підтримки 10 танків, 10 бойових машин піхоти та іншої техніки перейшли в наступ на опорний пункт 72-ї окремої механізованої бригади в районі населеного пункту Старогнатівка.

"Міністр оборони України та начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України негайно доповіли про це Президенту України та сповістили представників ОБСЄ, після чого було прийнято рішення вивести українську артилерію на визначені рубежі", - наголосили у відомстві.

Раніше сьогодні журналіст Андрій Цаплієнко написав на своїй сторінці у Facebook, що сили АТО – 72-а бригада - вперше з лютого вибили бойовиків з Новоласпи, яку ті вважали своєю.