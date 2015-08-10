Нові подробиці бою під Старогнатівкою: ми втратили танк, а бойовики потрапили під "дружній" вогонь

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

За даними Цаплієнко, унаслідок бою один військовослужбовець 72-ї бригади загинув, дев'ятеро отримали поранення, один з них у тяжкому стані. З техніки бригада втратила один танк.

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"Скільки техніки і піхоти втратили бойовики, зараз підраховується, з урахуванням того, що, спробувавши провести якусь подобу контратаки, РТГ "сепарів" опинилася під вогнем власної "арти". Підтверджено радіоперехватом", - додав він.

У той же час, як повідомляв УНІАН, за даними начальника медуправління "Правого сектора" Яни Зінкевич, за кілька годин бою під Старогнатівкою загинули 3 військових ДУК, 4 військових 72-ї бригади. Унаслідок боїв українські військовослужбовці змогли відбити атаки бойовиків і зайняти ключові висоти поблизу цього населеного пункту.