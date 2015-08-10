За добу в зоні АТО загинув один військовослужбовець, 16 поранені

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, інформує прес-служба РНБО.

За словами Турчинова, протягом останніх діб бойовики здійснили найбільшу з початку року кількість обстрілу сил АТО, застосувавши артилерію великого калібру і реактивні системи залпового вогню.

«Як ми і попереджали, провокація проти місії ОБСЄ була складовою підготовки наступу на наші позиції», - сказав секретар РНБО.

Турчинов також наголосив, що після спалювання автомобілів постійних представників місії ОБСЄ і створення перешкоди для їхнього пересування, «ворог після потужної артилерійської підготовки атакував силами батальйонно-тактичної групи, посиленою бронетехнікою ротний опорний пункт 72-ї бригади в напрямку Новоласпа-Старогнатівка».

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«Наступ і спроби ворога прорвати нашу оборону були зупинені, після чого були контратаковані силами АТО», - сказав Турчинов, додавши, що російсько-терористичні угруповання відступили, зазнавши значних втрат, а українські воїни просунулися вперед до 3 кілометрів, закріпившись на домінуючих висотах.

За словами Турчинова, ситуація в зоні АТО залишається напруженою, «противник веде артилерійський вогонь і концентрує сили для прориву нашої оборони в окремих напрямках».

Як йдеться у повідомленні, президент України Петро Порошенко провів оперативну нараду за участю начальника Генштабу, міністра оборони і секретаря РНБО, де відпрацьовано план реагування на провокаційні дії і спроби прориву оборони російсько-терористичними угрупованнями.