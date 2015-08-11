Військовим дозволили застосовувати артилерію у разі атаки бойовиків - Генштаб (відео)

11:07, 11 серпня 2015
Війна
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Сили АТО отримали дозвіл застосовувати засоби вогневого ураження в разі нападу бойовиків.

REUTERS

Цю інформацію підтвердив УНІАН речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

За його словами, Україна повідомила ОБСЄ і західних партнерів про порушення Мінських угод бойовиками на Донбасі і залишає за собою право адекватно протидіяти нападам, у тому числі із застосуванням засобів вогневого ураження.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики протягом минулої доби 95 раз обстріляли позиції українських військ на Донбасі.

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