Бойовики вночі не давали спокою військовим, обстрілявши сили АТО майже сотню разів

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Найбільш гаряче, вже традиційно, було поблизу Донецька. Тут з 10 вечора і до опівночі, окупанти тричі зі 120-міліметрових мінометів і двічі з артилерії калібру 152 міліметри вели вогонь по наших позиціях в Авдіївці. Також, майже о 20 тричі по Верхньоторецькому, а близько 22 по Водяному найманці били з артилерії калібру 152 міліметри», - повідомляє прес-центр.

На Артемівському напрямку о 22.15 бойовики застосували реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» по позиціях сил АТО в Троїцькому. А на Луганщині, з десятої вечора і до 2 ночі бойовики обстрілювали зі 120-міліметрових мінометів та гранатометів Станицю Луганську.

Читайте такожУ Щасті під обстріл бойовиків потрапили 13 міліціонерів, які несли варту в районі ТЕС

«В районі Маріуполя, близько 9 вечора противник бив по селищу Старогнатівка зі 120-міліметрових мінометів та артилерії 152 калібру. Загалом, упродовж вчорашньої доби, ворог 95 разів порушив режим припинення вогню. 25 разів бойовики застосовували артилерію, 24 – міномети, тричі – реактивні системи залпового вогню, 48 разів - гранатомети і стрілецьку зброю». – йдеться у повідомленні.

Після опівночі бойовики продовжили вогневу активність в районі населених пунктів Водяне, Опитне, Авдіївка. А о 1.05, двічі о 3 ночі та о 3.50 бойовики з «Градів» били по позиціях сил АТО у селищі Богданівка, що поблизу Маріуполя.