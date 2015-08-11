Звинувачений в управлінні бойовиками генерал РФ Лєнцов стверджує, що знаходиться за 600 кілометрів від України
11:46, 11 серпня 2015Війна
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Генерал-полковник РФ Олександр Лєнцов, який раніше керував російською групою в Спільному центрі з контролю і координації припинення вогню в зоні АТО запевняє, що знаходиться не на Донбасі, а на полігоні Ашулук в Астраханській області РФ.
Генерал-полковник РФ Олександр Лєнцов / Сайт Міноборони РФ
Про це він заявив в ефірі російського телеканалу Росія-24, повідомляє РИА Новости.
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"До відома українського генерального штабу, полігон Ашулук знаходиться на відстані понад 600 кілометрів від російсько-українського кордону", — сказав Ленцов, додавши, що прибув на полігон для підготовки навчань, які заплановані на другу половину серпня.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Генштабі заявили, що Лєнцов, якого зняли з посади в СЦКК ще навесні, нині координує дії бойовиків і знаходиться в Донецьку.
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