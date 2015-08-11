Звинувачений в управлінні бойовиками генерал РФ Лєнцов стверджує, що знаходиться за 600 кілометрів від України

Про це він заявив в ефірі російського телеканалу Росія-24, повідомляє РИА Новости.

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"До відома українського генерального штабу, полігон Ашулук знаходиться на відстані понад 600 кілометрів від російсько-українського кордону", — сказав Ленцов, додавши, що прибув на полігон для підготовки навчань, які заплановані на другу половину серпня.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Генштабі заявили, що Лєнцов, якого зняли з посади в СЦКК ще навесні, нині координує дії бойовиків і знаходиться в Донецьку.