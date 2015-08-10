Переговірник від Росії в зоні АТО генерал Лєнцов тепер керує бойовиками - Генштаб
Російський генерал-полковник Олександр Лєнцов, який раніше керував російською групою в Спільному центрі з контролю і координації вогню, нині координує дії бойовиків.
Про це Українській правді повідомив прес-секретар Генштабу Владислав Селезньов.
Як зазначається, Лєнцов є заступником командувача Сухопутними військами РФ.
Читайте такожНа Донбасі штабом бойовиків керує російський генерал-майор - СБУ
"Лєнцова зняли з посади в СЦКК ще навесні, він знає всі розташування українських сил, бо був у Спільному центрі. А тепер він неофіційно, в якості "відпускника" перебуває на тій стороні", - сказав Селезньов.
"Керівництво він здійснює з Донецька, але може пересуватися всією підконтрольною бойовикам територією. Це наша оперативна інформація. Наша розвідка ж працює", - сказав Селезньов.
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Лєнцов перебуває на території, яку контролюють бойовики.