За добу в зоні АТО загинув один український військовий, 13 поранені - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу у Києві.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики за минулу добу 95 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі.