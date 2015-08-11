За добу в зоні АТО загинув один український військовий, 13 поранені - штаб

13:05, 11 серпня 2015
Війна
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За минулу добу на Донбасі в зоні проведення АТО унаслідок активних бойових дій загинув один український військовий, ще 13 отримали поранення.

В результате активных боевых действий погиб украинский военный / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу у Києві.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики за минулу добу 95 разів обстріляли позиції українських військ на Донбасі.

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