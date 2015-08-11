У Широкиному відбулися дві перестрілки між бойовиками та українськими військовими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в Києві.

«Впродовж минулої доби на Маріупольському напрямку ключовою точкою нашої оборони вчора були Старогнатівка та прилеглі території», - сказав він.

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Мотузяник нагадав, що вчора зранку сили АТО відбили спробу ворожого наступу, перейшли у контратаку і повернули контроль над стратегічними висотами.

Незважаючи на втрати, ворог продовжив артилерійські обстріли українських позицій біля Старогнатівки, які велися як у світлу, так і в темну пору доби.

«Окрім цього, окупанти відпрацювали по українських укріпленнях з реактивних установок «Град», які розгорнуті в районі села Роздольне, що на південь від Комсомольського – менш ніж за 15 км до лінії фронту», - зауважив Мотузяник.

Також вдень потужні артилерійські та мінометні ворожі обстріли відбулись у районі Павлопільського водосховища – біля Гранітного і Чермалика.

Крім цього, сказав Мотузяник, вчора у зоні АТО було зафіксовано 9 польотів ворожих безпілотників.