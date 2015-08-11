Військовим виплатили понад 42 мільйони гривень за успіхи в зоні АТО

Про це повідомив заступник міністра оборони України - керівник апарату Петро Мехед сьогодні на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

Він зазначив, що Міноборони продовжує виплати грошових винагород військовослужбовцям - учасникам АТО.

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"На сьогодні документально оформлено виплату винагород військовослужбовцям АТО за знищену техніку, успішно виконані завдання та за участь у бойових діях на суму понад 46 млн грн. З цієї суми виплачено 42 млн 300 тис грн", - сказав Мехед.

Заступник міністра зазначив, що зокрема за знищену військову техніку противника українські військовослужбовці отримали понад 700 тис грн, а майже 2,5 млн грн виплачено за успішне виконання бойових завдань у складі підрозділів; близько 40 млн грн виплачено за безпосередню участь у бойових діях.