За тиждень до завершення план 6-ї хвилі мобілізації виконали лише на 50%

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник міністра оборони України Петро Мехед.

"Шоста хвиля мобілізації триває. На сьогодні ми виходимо на показник у 50% комплектування особовим складом. Продовжується робота щодо залучення транспортних засобів", - сказав він, додавши, що на полігонах розпочато активні заходи з бойового злагодження.

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Окрім того, за його словами, згідно з указом президента, "ми виконаємо його розпорядження, і всі, хто буде потребувати демобілізації, до кінця вересня буде демобілізований з лав ЗСУ і, відповідно, отримає усі гарантії згідно з нашим чинним законодавством, отримає, в тому числі, статус учасника бойових дій та пільги відповідно до цього статусу".

Як повідомляв УНІАН, шоста черга часткової мобілізації в Збройні сили України (ЗСУ), під час якої планують призвати близько 25 тисяч осіб, триватиме до 17 серпня.