Бойовики перекинули під Старогнатівку і Новоласпу артилерію – Тимчук
11:29, 12 серпня 2015Війна
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Бойовики перекинули до ділянки в районі Старогнатівки і Новоласпы, де 10 серпня відбулися бойові зіткнення між терористами і силами АТО, додаткові артилерійські підрозділи.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні групи "Інформаційний опір".
"2 вогневих підрозділи 152-мм артилерії (за нашими попередніми даними, одне з них - ГСАБтр зі складу окремої артбригади "Кальміус" і батарея 152-мм гармат "Мста-Б" 1-ї ОМСБр "армії ДНР"). 122-мм артилерійський 5-ї ОМСБр "армії ДНР" з боку Тельманове (батарея гармат Д-30) поки тільки займає позиції, частково - їх дообладнує", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, за даними групи, зафіксовано висунення з боку Старобешеве дивізіону РСЗВ БМ-21 "Град" - 6 установок.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня, в результаті боїв українські військовослужбовці змогли відбити атаки бойовиків і зайняти ключові висоти поблизу Старогнатівки Донецької області.
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