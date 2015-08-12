Бойовики перекинули під Старогнатівку і Новоласпу артилерію – Тимчук

Про це йдеться в повідомленні групи "Інформаційний опір".

"2 вогневих підрозділи 152-мм артилерії (за нашими попередніми даними, одне з них - ГСАБтр зі складу окремої артбригади "Кальміус" і батарея 152-мм гармат "Мста-Б" 1-ї ОМСБр "армії ДНР"). 122-мм артилерійський 5-ї ОМСБр "армії ДНР" з боку Тельманове (батарея гармат Д-30) поки тільки займає позиції, частково - їх дообладнує", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, за даними групи, зафіксовано висунення з боку Старобешеве дивізіону РСЗВ БМ-21 "Град" - 6 установок.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня, в результаті боїв українські військовослужбовці змогли відбити атаки бойовиків і зайняти ключові висоти поблизу Старогнатівки Донецької області.