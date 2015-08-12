СБУ затримала двох бойовиків, які проходили підготовку в РФ

Про це заявив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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Він зазначив, що цей бойовик "був направлений до Росії у табір, де російські інструктори готували терористів до диверсійно-розвідувальної діяльності". Після чого деякий час він охороняв ворожі склади у Докучаєвську.

"Під час поїздки бойовик був травмований, внаслідок чого став непотрібний своїм ватажкам. Тому він повернувся на територію, що контролюється українським урядом, де його затримали правоохоронці"- зазначив Андрій Лисенко.

Він також повідомив про затримання ще одного бойовика співробітниками СБУ у Харківській області.

"Встановлено, що цей чоловік воював проти сил АТО у складі різних незаконних збройних формувань, зокрема, "Макіївська сотня", "Восток" та "казаків"", - сказав Андрій Лисенко і при цьому уточнив, що затриманий у минулому мав судимості за тяжкі злочини.