СБУ викрила на Донеччині агентурну мережу терористів і затримала інформатора

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, раніше неодноразово засуджений житель Волновахи за завданням терористів збирав і передавав інформацію про місця дислокації українських військ, загальне командування та управління, чисельність, матеріально-технічне забезпечення, маршрути ротації та пересування ЗСУ, місця розташування вогневих рубежів. Крім того, зловмисник шукав спільників для вербування інформаторів.

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Зловмисник також виказав кураторів агентурної мережі. Ними виявилися члени терористичної групи «МГБ ДНР» (позивний «Сєдой») та військової розвідки «ДНР» (позивний «Опер»).

Головним завданням мережі було здійснення терактів, диверсій, участь у бойових діях проти українських підрозділів на виконання наказів російських спецслужб.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.