Бойовики порадили мешканцям Комсомольського підготувати до 18 серпня підвали - ЗМІ
14:37, 12 серпня 2015Війна
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Місцеві мешканці окупованого бойовиками Комсомольського повідомляють, що їм порадили підготувати підвали для переховування від обстрілів до 18 серпня.
Фотоілюстрація / Радіо Свобода
Про це Українській правді на умовах анонімності розповів один з мешканців містечка.
"Сказали без паспортів не ходити, щоб до 18 серпня всі підвали були готові", - зазначив співрозмовник.
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За його словами, останніми днями у місці відчувається напруга. "Кожного дня з Новоазовська їдуть танки та БТРи", - додав він.
Як зазначається, Комсомольське розташоване неподалік Старобешева - у 20 км від Старогнатівки, яку в понеділок вранці намагалися атакувати бойовики.
Як повідомляв УНІАН, за словами речника з питань АТО, епіцентром протистоянь на Донбасі є українська лінія оборони від Богданівки до Старогнатівки.
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