У Порошенка назвали епіцентр протистояння в зоні АТО

Про це на брифінгу в Києві заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНІАН.

«Важке озброєння з боку незаконних збройних формувань (НЗФ) на цій ділянці фронту застосовується систематично. Зокрема, між 1 та 3 годинами ночі противник провів 4 обстріли з реактивної артилерії, причому 1 з них – з потужної РСЗВ «Ураган». Вогонь зі 152-мм гаубиць НЗФ вівся як в темну, так і світлу пору доби»,- наголосив Лисенко.

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За його словами, також бойовики відкривали вогонь по силах АТО, які обороняють лівий берег Кальміуса у Чермалику.

Лисенко сказав, що зберігається неспокійна обстановка в районі Світлодарської дуги, «близько 13 години відбулося пряме бойове зіткнення сил АТО з живою силою противника».

«Бойовики рухалися на наші позиції прямо по автотрасі Дебальцеве – Артемівськ. Після 20-хвилинного бою окупанти відійшли», - додав речник АТО.

Лисенко повідомив, що також, «ворожа артилерія відпрацювала по українських військах, які обороняють с.Троїцьке у цьому ж районі».

«Слід зазначити, що 152-мм гаубиці НЗФ вели вогонь з Ясинуватої, тобто вздовж лінії фронту», - додав він.

Лисенко також зазначив, що вчора ворожа бронетехніка (танки і БМП) біля Опитного висунулася на передову в районі Донецького аеропорту. За його словами, бойовики вперше за останні місяці застосували на цих рубежах реактивну артилерію.

«Ворожі «Гради», що теж розгорнуті в Ясинуватій, обстріляли українські війська під Красногорівкою, розташованою щонайменше за 25 км від місця пуску ракет», - сказав речник.

За його даними, також противник тричі обстріляв з важкого озброєння українські блокпости біля с.Березове, що на виїзді з Донецька у бік Маріуполя - це в той час, коли на цій ділянці фронту в останні тижні було тихо.

Лисенко повідомив, що на Луганському напрямку не припиняються ворожі обстріли українських позицій біля Станиці Луганської, Щастя та Кримського.

«Варто наголосити, що противник продовжує застосовувати в темну пору доби важке озброєння – 120-мм міномети», - додав він.

Речник поінформував, що вчора в зоні АТО було зафіксовано 12 польотів ворожих безпілотників. Ще 1 БПЛА країни-агресора перетнув адміністративну межу між окупованим Кримом та Херсонською областю біля Чонгара.