Бойовики активно обстрілюють позиції сил АТО на Донеччині і біля Маріуполя - штаб (відео)

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-центру АТО у Facebook.

Зазначається, що близько 1-ї ночі найманці з "Градів" вели вогонь по позиціях українських військ у Водяному, Опитному, Пісках, Новоселівці. А з опівночі і до 18 години вечора під мінометним вогнем злочинців опинилися Красногорівка і Мар’їнка.

"Поблизу Маріуполя сьогодні окупанти двічі зі 120-міліметрових мінометів і артилерії калібру 122 міліметри били по наших опорних пунктах у Старогнатівці. А близько 14-ї години по цьому ж селищу працювала ворожа артилерія калібру 152 міліметри. Також, грубо порушуючи Мінські угоди, о 3.50 злочинці застосували "Гради" в районі селища Богданівка", - наголосили у АТО.

Читайте такожБойовики "ЛНР" використовували для атаки військових російські БТРи із Самари - блогер

Водночас, на Артемівському напрямку близько 3-ї ночі відбулося бойове зіткнення наших військ з диверсійно-розвідувальною групою противника. Так, 8 бойовиків з використанням стрілецької зброї вступили у бій з бійцями АТО на спостережному пункті.

"В результаті професійних дій наших солдатів ворог відступив", - зазначили у прес-центрі.