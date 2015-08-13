Місія ОБСЄ не має наміру залишати окупований бойовиками Донецьк

Про це йдеться в Twitter організації.

"СММ ОБСЄ не планує залишати Донецьк. Сьогодні ми працюємо як в Донецьку, так і в Луганську", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, як зазначається, спостерігачі сприяють проведенню ремонтних робіт в зоні АТО.

СММ #ОБСЄ НЕ планує залишати #Донецьк. Сьогодні ми працюємо як в #Донецьку, так і в #Луганську, а також сприяємо проведення медич. ремонтних робіт — СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) 13 Серпень 2015

Як повідомляв УНІАН, раніше в Донецьку поблизу місця проживання співробітників місії ОБСЄ було спалено чотири автомобіля організації.