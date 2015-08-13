Місія ОБСЄ не має наміру залишати окупований бойовиками Донецьк
13:17, 13 серпня 2015Війна
35 0
Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не мають наміру залишати окупований бойовиками Донецьк.
Фотоілюстрація / Фото УНІАН
Про це йдеться в Twitter організації.
"СММ ОБСЄ не планує залишати Донецьк. Сьогодні ми працюємо як в Донецьку, так і в Луганську", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожСпостерігачі ОБСЄ вкотре потрапили під обстріл
Крім цього, як зазначається, спостерігачі сприяють проведенню ремонтних робіт в зоні АТО.
СММ #ОБСЄ НЕ планує залишати #Донецьк. Сьогодні ми працюємо як в #Донецьку, так і в #Луганську, а також сприяємо проведення медич. ремонтних робіт
— СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) 13 Серпень 2015
Як повідомляв УНІАН, раніше в Донецьку поблизу місця проживання співробітників місії ОБСЄ було спалено чотири автомобіля організації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter