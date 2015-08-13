Місія ОБСЄ не має наміру залишати окупований бойовиками Донецьк

13:17, 13 серпня 2015
Війна
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Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не мають наміру залишати окупований бойовиками Донецьк.

ОБСЕ миссия / Фото УНИАН

Про це йдеться в Twitter організації.

"СММ ОБСЄ не планує залишати Донецьк. Сьогодні ми працюємо як в Донецьку, так і в Луганську", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, як зазначається, спостерігачі сприяють проведенню ремонтних робіт в зоні АТО.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Донецьку поблизу місця проживання співробітників місії ОБСЄ було спалено чотири автомобіля організації.

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