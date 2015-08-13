У Генштабі прокоментували іловайську трагедію: внутрішня ситуація не дозволила надіслати підкріплення

При цьому пропозиція надійшла від російської сторони, прокоментував радник начальника Генштабу ЗСУ Руслан Кавацюк іловайську трагедію, передає "Українська правда".

За його словами, до угруповання ЗСУ в Іловайську мало підійти підкріплення особовим складом від 1 тисячі до 2 тисяч людей, але "на жаль, внутрішня ситуація не дозволила тоді цього зробити".

"Насправді підкріплення, яке надійшло пізніше, здійснило рейд, який завдав суттєвих втрат військам РФ і зупинив подальший наступ", - наголосив Кавацюк.

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Відповідаючи на питання, як можна було повірити російським командирам на слово і таким чином допустити обстріл колони українських військових, представник Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил полковник Шидлюх сказав: "Провину кожного встановлює суд, зараз йде розслідування Генпрокуратури, і ми сподіваємося, що це буде роблено об'єктивно".

"Ми не виступаємо комусь адвокатами, а просто оприлюднюємо перебіг подій і аналіз ситуації", - сказав він.

Основну провину, за словами Шидлюха, українська сторона покладає на РФ, зокрема і за порушення домовленостей під час виходу українських військових з Іловайська.

Окремий звіт щодо іловайської трагедії у Генштабі пообіцяли оприлюднити до кінця серпня.