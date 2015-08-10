Бійці "Донбасу" знову просяться на передову, щоб не повторився Іловайськ

Про це йдеться у зверненні, яке опубліковане на офіційній сторінці батальйону в Facebook.

"28.07.2015 батальйон "Донбас" залишив н. п. Широкине для проведення планової ротації. На зміну бійцям батальйону прийшли військовослужбовці морської піхоти ВМС ЗСУ. Термін планової ротації, згідно з наказами командувача сектором визначено як 5 діб і закінчився 03.08.2015", - йдеться у зверненні.

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За даними батальйону, за час відсутності підрозділу на бойових позиціях в Широкиному розвідгрупою було виявлено склади з озброєнням та боєприпасами, що свідчить саме про тимчасовий характер залишення позицій терористами. Крім цього російсько-терористичні збройні формування зайняли території так званої буферної, "сірої" зони по лінії Водяне–Комінтерново, куди підвели артилерію і бронетехніку.

У той же час, як наголошується, в результаті обстрілу н. п. Широкине отримали поранення бійці підрозділів морської піхоти, "в результаті боїв під Широкиним 09.08 і в районі Волновахи 10.08 загинуло 8 і поранено 13 бійців АТО, один пропав без вісті".

"Сьогодні 10.08.2015 секретар РНБО Турчинов зробив заяву, що "бойовики концентрують сили для прориву позицій бійців АТО... ворог здійснив найбільшу з початку року кількість обстрілів українських військових... Тим не менш, командування сектора і НГШ Муженко наполягає на нашій передислокації за межі зони АТО для виконання завдань "охорони траншей", - йдеться у зверненні.

Як підкреслили в батальйоні, з урахуванням того, що основною причиною втрати Іловайська та Дебальцевого була відсутність резервів, наполегливих спроб виведення із зони АТО підрозділів, що складаються з добровольців, "повторно наполягаємо віддати наказ про повернення підрозділів "Донбасу" на позиції н. п. Широкине або будь-яку іншу точку на передовій".