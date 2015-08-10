Бійці "Донбасу" знову просяться на передову, щоб не повторився Іловайськ
Батальйон "Донбас" звертається до командування з наполегливим проханням повернути підрозділ на позиції в Широкине або на інші позиції на передовій, так як бойовики концентрують сили для прориву позицій бійців АТО.
Про це йдеться у зверненні, яке опубліковане на офіційній сторінці батальйону в Facebook.
"28.07.2015 батальйон "Донбас" залишив н. п. Широкине для проведення планової ротації. На зміну бійцям батальйону прийшли військовослужбовці морської піхоти ВМС ЗСУ. Термін планової ротації, згідно з наказами командувача сектором визначено як 5 діб і закінчився 03.08.2015", - йдеться у зверненні.
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За даними батальйону, за час відсутності підрозділу на бойових позиціях в Широкиному розвідгрупою було виявлено склади з озброєнням та боєприпасами, що свідчить саме про тимчасовий характер залишення позицій терористами. Крім цього російсько-терористичні збройні формування зайняли території так званої буферної, "сірої" зони по лінії Водяне–Комінтерново, куди підвели артилерію і бронетехніку.
У той же час, як наголошується, в результаті обстрілу н. п. Широкине отримали поранення бійці підрозділів морської піхоти, "в результаті боїв під Широкиним 09.08 і в районі Волновахи 10.08 загинуло 8 і поранено 13 бійців АТО, один пропав без вісті".
"Сьогодні 10.08.2015 секретар РНБО Турчинов зробив заяву, що "бойовики концентрують сили для прориву позицій бійців АТО... ворог здійснив найбільшу з початку року кількість обстрілів українських військових... Тим не менш, командування сектора і НГШ Муженко наполягає на нашій передислокації за межі зони АТО для виконання завдань "охорони траншей", - йдеться у зверненні.
Як підкреслили в батальйоні, з урахуванням того, що основною причиною втрати Іловайська та Дебальцевого була відсутність резервів, наполегливих спроб виведення із зони АТО підрозділів, що складаються з добровольців, "повторно наполягаємо віддати наказ про повернення підрозділів "Донбасу" на позиції н. п. Широкине або будь-яку іншу точку на передовій".
Звернення військовослужбовців добровольчого батальйону спеціального призначення НГУ "Донбас" до Верховного Головнокомандувача...Posted by Батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас" on 10 серпня 2015 р.
Як повідомляв УНІАН, раніше батальйон "Донбас" просив президента України Петра Порошенка віддати наказ на повернення бійців в Широкине Донецької області у зв'язку з високою ймовірністю загострення ситуації в районі цього населеного пункту.
Нагадаємо, 28 липня батальйон "Донбас" залишив н. п. Широкине для проведення планової ротації. На зміну бійцям батальйону прийшли військовослужбовці морської піхоти ВМС ЗСУ.