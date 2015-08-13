Бойовики продовжують накривати позиції сил АТО із артилерії та мінометів - штаб
Сьогодні, 13 серпня, в зоні АТО незаконні збройні формування дещо зменшили кількість обстрілів позицій українських військ.
Як і у попередні дні, основна активність ворога фіксувалася у темну пору доби, повідомляють у прес-центрі АТО.
Так, на Артемівському напрямку близько 1 ночі диверсійно-розвідувальна група противника намагалася обійти опорний пункт українських військових у районі Семигір’я. А о 2.05 по позиціях сил АТО у цьому ж селищі била ворожа артилерія калібру 152 міліметри.
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"На Донеччині о пів на 3 ночі 122-міліметрова артилерія окупантів вела вогонь по Новгородському. А майже о 16 бойовики зі 120-міліметрових мінометів і гранатометів обстріляли Авдіївку", - йдеться у повідомленні штабу.
У районі Маріуполя, близько опівночі, бандформування двічі вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ в Орловському зі 122-міліметрової артилерії, а поблизу Широкиного били зі 120-міліметрових мінометів. Також з 14.05, бойовики двічі обстріляли Старогнатівку з артилерії 152 калібру.
З 5.10 і майже годину найманці били з артилерії калібру 152 міліметри та мінометів по позиціях українських військ у Болотному, що на Луганщині.
"Упродовж дня ворог переважно з провокативною метою застосовував стрілецьке озброєння уздовж лінії розмежування", - наголосили у прес-центрі.
Сьогодні, 13 серпня, в зоні АТО незаконні збройні формування дещо зменшили кількість обстрілів позицій українських війсь...Posted by Прес-центр АТО on 13 августа 2015 г.