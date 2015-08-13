У РНБО назвали "чорним рекордом" кількість обстрілів позицій сил АТО за минулу добу

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, перебуваючи в секторі «Б», повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

За словами Турчинова, подібні спроби прориву оборони вже відбувались у Мар'їнці та в напрямі Новоласпа - Старогнатівка.

Він наголосив: «Ми будуємо активну оборону і наші військові готові не тільки захистити оборонні рубежі, а й у разі спроб прориву та наступу противника ефективно контратакувати ворога».

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Як сказав Турчинов, найбільша кількість обстрілів з боку російсько-терористичних формувань припадає на сектор «Б», «а в епіцентрі бойових дій сектора «Б» розміщено наші позиції в районі Авдіївки, Опитного, Пісків та Водяного, де ми працювали на оборонних рубежах». «Обстріли здійснюються тут фактично цілодобово із застосуванням артилерії великого калібру та систем залпового вогню, заборонених Мінськими домовленостями», - підкреслив Турчинов.

За його словами, «саме в таких точках наші військові найбільше ризикують і саме тому потребують найбільшого захисту».

Це питання стало однією з тем роботи секретаря РНБО з керівництвом Міноборони і Генштабу, а також з військовими інженерами на бойових позиціях в районі Авдіївки, Опитного, Пісків та Водяного.

Турчинов також наголосив, що, посилюючи військовий потенціал, «ми чітко дотримуємось Мінських угод».

Він пояснив, що артилерія розміщується лише на відстані, узгодженій Мінським протоколом. «Водночас активна оборона передбачає швидку й ефективну реакцію на будь-які провокації з боку ворога», - сказав секретар РНБО.

За його словами, 153 обстріли наших позицій впродовж доби - це «фактично ведення бойових дій». При цьому двоє військовослужбовців загинули, 10 були поранені.

Турчинов назвав цей день «чорним рекордом» з дня підписання Мінських угод. «Фактично така інтенсивність ведення вогню відповідає активним бойовим діям», - підкреслив він.