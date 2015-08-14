На Харківщині терориста "ДНР" посадили на 3 роки

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Встановлено, що 29-річний мешканець Донецької області з жовтня минулого року добровільно перебував у складі терористичного угруповання – так званого «міністерства державної безпеки ДНР».

Читайте такожСБУ затримала двох бойовиків, які проходили підготовку в РФ

«Він охороняв місця дислокації терористів у Донецьку та мав посвідчення цієї фейкової структури. Зловмисник активно відстоював та пропагував відділення Донецької області від України, а також збирав інформацію щодо розміщення українських підрозділів», - йдеться в повідомленні.

Наприкінці травня сепаратиста було затримано на державному кордоні співробітниками СБУ та прикордонниками під час спроби виїзду до Російської Федерації, зазначили в прес-центрі.

Вироком суду його визнано винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу України.