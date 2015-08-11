Полковника СБУ спіймали на співпраці з бойовиками "ДНР"

Як повідомляє прес-центр СБУ, зрадник збирав інформацію щодо оперативно-службової діяльності спецслужби під час проведення антитерористичної операції, кримінальних проваджень, що знаходяться у слідчому відділі донецького управління СБУ, дані стосовно проукраїнських жителів Донецької області тощо.

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Полковника затримали співробітники внутрішньої безпеки СБУ під час зустрічі з представником «міністерства безпеки ДНР», куратором якого, за оперативними даними, безпосередньо є співробітник ФСБ РФ з позивним «Іспанець».

Під час затримання співробітник СБУ намагався здійснити втечу на територію, тимчасово непідконтрольну українській владі. Завдяки вжитим заходам офіцер СБУ та агент «ДНР» затримані, проводяться невідкладні слідчі дії. У них вилучено 40 тис. доларів готівкою.