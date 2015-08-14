Західні околиці Донецька залишаються найгарячішою ділянкою фронту у зоні АТО

Про це сказав речник Адміністрації Президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що «третій день поспіль ворог використовує реактивну артилерію, обстрілюючи житлові квартали українських міст. Знову постраждали Опитне та Авдіївка».

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За його словами, також були обстріляні артилерією бойовиків житловий сектор Артемове, поблизу м. Дзержинськ, Донецької області.

Лисенко повідомив, що на півдні Донеччини постійною мішенню бойовиків є близько 10 селищ, які нині – напівзруйновані чи знищені, де з серпня 2014 року внаслідок варварських обстрілів та збройних провокацій окупантів тут загинуло 19 мирних мешканців, в тому числі – 4 дітей, а також було поранено 54 особи.

Лисенко зазначив, що на лінії Ясинувата – Яковлівка – Путилівський ліс – Спартак – аеропорт зосереджена важка техніка ворога, яка регулярно залучається до бойових дій у темну пору доби.

«Водночас вдень противник не наважується використовувати важке озброєння, переважно веде по наших позиціях «турбуючий» вогонь зі стрілецької зброї», - додав він.

Лисенко повідомив, що найбільшу активність бойовики проявляють в районі Донецької об’їзної дороги. За його даними, на Маріупольському напрямку противник продовжує дотримуватися тактики обстрілів українських укріплень з важкого озброєння, не вступаючи у ближній бій.

«Вогонь з ворожих гаубиць та важких мінометів ведеться на широкій ділянці фронту – від Новотроїцького до Талаківки як вдень, так і вночі. Пізно ввечері бойовики обстріляли наших бійців, які обороняють Новотроїцьке. Вогонь вівся зі 120-мм мінометів, які розгорнуті у Докучаєвську», - сказав речник АТО.

Він також повідомив, в районі Старогнатівки «противник тричі відпрацював по позиціях сил АТО зі 152-мм гармат, а ввечері випустив повний комплект реактивних снарядів з установки «Град».

«Поблизу Павлополя і Орлівського також зафіксовано роботу ворожих гаубиць і установки «Град». Вогонь вівся з відстані 10-12 км у темну пору доби», - додав речник.

Лисенко зазначив, що окрім обстрілів українських позиції першої та другої ліній оборони, бойовики продовжують засилати диверсантів.

«Одну атаку ворожої ДРГ сили АТО відбили в районі с. Семигір’я», - сказав він.

На Луганському напрямку найбільш неспокійна обстановка зберігається у прикордонному Станично-Луганському районі. За словами Лисенка, вчора після світанку ворог провів потужний мінометно-артилерійський обстріл українських позицій біля с. Болотене.

«Вогонь вівся з трьох різних майданчиків на протилежному березі Сіверського Донця. Ввечері ворог обстріляв з мінометів та гранатометів Станицю Луганську, внаслідок чого пошкоджено три будинки та газопровід», - підкреслив речник. Він зазначив, що дві перестрілки між бойовиками та силами АТО відбулися в Щасті.

Лисенко сказав, що в районі Бахмутської траси вчора вранці противник двічі обстріляв з мінометів наших бійців, які обороняють с. Нижнє. У Золотому, користуючись щільною міською забудовою, ворог двічі обстріляв українських військових.

Лисенко повідомив, що вчора в Донецькій області було зафіксовано політ 1 безпілотника, а ще один БПЛА країни-агресора було виявлено на межі Херсонської області та окупованого Криму.