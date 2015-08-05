Військові відбили дві атаки ДРГ бойовиків під Донецьком

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Водночас, у районах поблизу Донецька і спостерігається найбільша бойова активність ворога. Так двічі, о 20.30 і 21.15 диверсійно-розвідувальні групи противника, у районі селища Верхньоторецьке намагались прорвати оборону сил АТО.

Читайте такожБойовики двічі намагалися штурмувати блок-пост "Мар’їнка"

У ході бойових зіткнень, що тривали майже півгодини, найманці відступили. Також цієї ночі о 20.40, 21.25 та 23.35 окупанти били з танків по нашому опорному пункту в Опитному. Крім того близько 21 години під вогонь 120-міліметрових мінометів потрапило Водяне.

А близько 21 години окупанти, застосувавши артилерію калібрів 122 та 152 міліметри вели вогонь зі сторони Донецька по мирних кварталах Авдіївки.

Минулої доби була і певна активізація повітряної розвідки противника на Луганщині. Тут лише з 19 години і до опівночі зафіксовано проліт вісьмох безпілотних літальних апаратів бойовиків.

Загалом, упродовж 4 серпня, найманці 81 раз порушили режим тиші. 5 разів ворог застосовував артилерію, 25 – міномети, 56 – стрілецьку зброю і гранатомети, 5 разів бандити били з танків.