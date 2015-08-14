Бойовики активізували повітряну розвідку по всій лінії зіткнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України, прес-секретар Олег Слободян під час брифінгу в Києві.

Так, за словами Слободяна, впродовж тижня прикордонниками у смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень зафіксовано 89 безпілотних літальних апаратів. За тиждень до того ця цифра становила 59.

"Літальні апарати були відстежені практично в усіх районах вздовж лінії бойових зіткнень", - констатував представник Держприкордонслужби.

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Водночас із 6 серпня, відзначив Слободян, "дещо зменшилася активність обстрілів російсько-терористичними військами блокпостів, де прикордонники несуть службу спільно з військовослужбовцями Збройних сил України".

Слободян також зазначив, що під час здійснення заходів контролю на лінії розмежування між силами АТО та незаконними збройними формуваннями протягом тижня прикордонники виявили та затримали 3 осіб, причетних до діяльності НЗФ.