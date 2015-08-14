Прикордонники з переслідуванням та стріляниною затримали 2 авто, які прорвались з Росії

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, при наближенні прикордонного наряду, з метою втечі, зловмисники здійснили спробу наїзду на прикордонників, чим створили загрозу життю.

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"На законні вимоги зупинитися водії автівок не реагували, а навпаки - збільшили швидкість продовжуючи рух. З метою припинення протиправної діяльності було здійснено два попереджувальні постріли вгору, однак їх це не зупинило і, продовжуючи рух далі, вони почали розділятися. Під час маневру один з автомобілів здійснив повторну спробу наїзду на старшого прикордонного наряду", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, для затримання правопорушників старшим прикордонного наряду було застосовано зброю по колесах транспортних засобів, проте вони продовжили рух в тил території України.

"У ході подальшого переслідування та організації пошукових дій на околиці н.п. Баранівка було виявлено один з переслідуваних автомобілів, водій якого покинув автівку та забіг на територію приватного помешкання. Також пізніше в тилу ділянки відділу прикордонної служби було виявлено інший транспортний засіб, в якому знаходилася особа без ознак життя", - розповіли у ДПСУ.

Крім того, згідно з повідомленням, у ході огляду транспортних засобів було виявлено контрабандний вантаж з горілчаними виробами торгової марки "Єльцин", сферичними дзеркалами, блоками живлення, елементи яких містять дорогоцінні метали, що, можливо, є предметами подвійного призначення.

Наразі на місці події працює оперативно-слідча група. По даному випадку поінформовано взаємодіючі органи.