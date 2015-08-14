Бойовики продовжують обстрілювати позиції сил АТО із "відведеного" озброєння - штаб

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО у Facebook.

Ворог, використовуючи заборонене озброєння, продовжував обстрілювати позиції сил АТО вздовж лінії розмежування.

"Вже традиційно найбільш гаряче було поблизу Донецька. З опівночі до 6 ранку ворог з «Градів» 4 рази вів вогонь по Водяному, тричі по Опитному. Один раз з реактивної артилерії били по Красногорівці. Крім того під вогнем ворожої артилерії калібру 152 міліметри опинилися Троїцьке, Новобахмутівка, Авдіївка, Первомайське", - йдеться у повідомленні.

Також, цілеспрямовано руйнуючи саме мирні оселі, близько 1 ночі, злочинці з «Градів» били по цивільних кварталах в Авдіївці і Опитному.

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У районі Маріуполя о 3 і близько 5 ночі, бойовики зі 152-міліметрової артилерії обстріляли наші опорні пункти у Старогнатівці. А о 9.15 та 12.05 артилерія противника била по Новогригорівці. В 15.45 мирні оселі в населеному пункті Бахчевик бойовики обстріляли з «Градів».

На Артемівському напрямку, близько 1 ночі, противник також застосував реактивну артилерію по позиціях сил АТО в селищі Зайцеве. А близько 2 під вогнем 120-міліметрових мінометів опинилося Ленінське.

На Луганщині, близько 10.30, в районі населеного пункту Сизе диверсійно-розвідувальна група противника невдало намагалася обійти спостережний пункт сил АТО.

Загалом упродовж дня українські військові, суворо дотримуючись Мінських домовленостей, відкривали вогонь лише у відповідь і з озброєння, калібр якого не перевищує 100 міліметрів.