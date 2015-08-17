Внаслідок обстрілу бойовиками Сартани загинули 2 мирних жителів, 6 поранені

Станом на 3.00 ночі було відомо про 52 пошкоджених будинки у тому числі 5 з прямими влученнями. Влада селища продовжує з'ясовувати кількість пошкоджених будинків, повідомляє сайт 0629 з посиланням на прес-службу Головного управління МВС в Донецькій області. У Маріуполі (Донецька область) снаряди потрапили в районі вулиць Громова та Заозерная.

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На вул. Заозерна знайдено тіло загиблого чоловіка. Тіло загиблої дівчини, віком 20-22 років було знайдено на вул. Червоноармійській. В даний час про особу загиблої не повідомляється.

Відомо, що серед поранених - чоловік 37 років і 10-річна дівчинка, які госпіталізовані в лікарні Маріуполя з осколковими пораненнями. За попередньою інформацією, постраждалій дівчинці роблять ампутацію стопи.