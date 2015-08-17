Опубліковано відео наслідків обстрілу бойовиками Сартани під Маріуполем

За повідомленням прес-офіцера сектора "М" Ярослава Чепурного, в результаті обстрілу селища Сартани троє мирних жителів загинули, передають "Новости Донбасса".

Є постраждалі, серед яких дитина. Стало відомо, що зараз вони доставлені в лікарні Маріуполя.

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Сартанський селищний голова Степан Махсма повідомив, що внаслідок обстрілу населеного пункту є 6 поранених.

При цьому станом на 3:00 було виявлено 52 пошкоджені будинки, в тому числі 5 з прямими влученнями.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики під Маріуполем обстрілюють із САУ селища Лебединське і Сартану. Вночі було відомо про двох поранених жителів, серед яких дитина.