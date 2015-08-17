Українські військові будуть відповідати на обстріли бойовиками населених пунктів - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

"Сьогоднішній нічний обстріл (бойовиками) відбувся з відстані понад 12 кілометрів. Це, за попередніми даними, працювали гаубиці ворога. Їхня дальність стрільби - 15-16 кілометрів в залежності від заряду. Цей випадок вже кваліфікований як теракт, відкрита кримінальна справа. Відповідно зроблено коректування нашим артилеристам, щоб убезпечити мирних громадян... Зрозуміло, що наступного разу противник отримає відразу відповідь", - сказав Лисенко.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 7 поранені

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 16 на 17 серпня бойовики терористичної організації «ДНР» розпочали масований обстріл із важкої артилерії передмість Маріуполя. Під обстріл бойовиків потрапили селища Сартана та Лебединське.

Внаслідок артилерійського обстрілу двоє людей – чоловік та молода жінка загинули, також зазнали поранень ще шестеро мирних мешканців, серед яких 10-річна дитина. Також пошкоджено 45 будівель.

Прокуратура Донецької області кваліфікувала обстріл бойовиками передмість Маріуполя як теракт.