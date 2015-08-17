Ватажки бойовиків погрожують перейти до активного наступу під Маріуполем і Донецьком

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, вчорашня доба позначилася продовженням ескалації конфлікту на сході України. Противник продовжує активно використовувати важке озброєння на Донецькому та Маріупольському напрямках, в тому числі ствольну та реактивну артилерію.

Вчора пізно ввечері окупанти здійснили артобстріл передмістя Маріуполя – Сартани, внаслідок чого загинуло 2 та поранено 6 мирних мешканців, в тому числі – 10-річна дівчинка. Зруйновано 4 будинки.

"На цьому фоні ватажки бандформувань погрожують перейти до активних наступальних дій. Сили АТО перебувають у високій бойовій готовності і своєчасно відбивають будь-які спроби ворога змінити лінію фронту на свою користь", - сказав Лисенко.

Він також повідомив, що на Луганському напрямку тривають обстріли і дрібні провокації ворога поблизу Станиці Луганської. Бойовики активізуються у темну пору доби, ведучи вогонь у бік райцентру з протилежного боку Сіверського Донця. Зокрема, вчора знову були зафіксовано ворожий мінометний обстріл, що вівся з Малої Вергунки (Жовтневий район Луганська).

Така ж сама ситуація у Щасті, проте на цій ділянці фронту бойовики вдаються до провокацій вдень. Важке озброєння (танки, ствольна, реактивна артилерія) НЗФ не застосовують.

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Крім того, на захід від Щастя зафіксовано ворожу активність біля с. Трьохізбенка та Нижнє. Противник дотримується тактики ведення мінометних обстрілів з південного напрямку вздовж доріг місцевого значення. Особливо сильна перестрілка між бойовиками та силами АТО відбулася між 18 та 19 годинами на південь від Трьохізбенки: ворог застосував міномети і гранатомети.

Разом з тим на лінії зіткнення Новотошківське – Золоте – Попасна – Троїцьке вчора було тихо.

На Донецькому напрямку в районі Світлодарської дуги ситуація залишається достатньо спокійною – протягом дня було зафіксовано лише три епізоди порушення режиму тиші з боку противника. Важке озброєння не застосовувалося.

Водночас в районі Горлівки перестрілки між ворогом і українськими військовими тривають по всій лінії розмежування навколо окупованого міста – від Світлодарського водосховища до сел. Новгородське. Найбільш складна обстановка – на північ від міста (у Майорську та Зайцевому), де ворог обстрілює українські передові позиції з великокаліберних мінометів, артилерії і танків. НЗФ тримають важке озброєння у житлових кварталах та на териконах по всій Горлівці. У світлу пору доби на цих рубежах оборони майже спокійно.

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За словами Лисенка, на ділянці фронту від Горлівки до Ясинуватої епіцентром бойових дій вчора були сел. Верхньоторецьке та Троїцьке, де наших військових протягом дня 10 разів обстріляли з важкого озброєння, в тому числі 2 – з установки «Град». Техніка окупантів дислокується у районі с. Михайлівка та с. Пантелеймонівка – менш ніж за 8 км до лінії зіткнення. Також під ворожим обстрілом опинилися українські тилові позиції та населені пункти – артилерійський вогонь вівся з Ясинуватої.

Біля Донецька обстановка суттєвих змін не зазнала. Відносно спокійно тут лише з 8.00 до 18.00. У темну пору доби противник весь час використовує важке озброєння.

Лисенко підкреслив, що на лінію фронту Авдіївка – Опитне – Піски – Красногорівка – Мар’їнка припадає понад 50% усіх порушень перемир’я з боку окупантів.

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Також відновилися бойові дії на виїзді з Донецька в бік Маріуполя. Розгорнувши важку техніку в районі Оленівки, ворог тричі обстріляв позиції українських силовиків у Тарамчуку та Березовому: 1 раз – з артилерії та двічі – з «Градів».

На Маріупольському напрямку основне протистояння відбувається по лінії зіткнення Богданівка – Старогнатівка – Гранітне. Бойовики застосовують 120-мм міномети і гаубиці, обстрілюючи сили АТО з відстані до 10 км як вдень, так і вночі. Ще 2 ворожих обстріли було зафіксовано вчора біля Талаківки і Сартани. На інших ділянках фронту вчора було тихо.

Крім того, вчора в зоні АТО було зафіксовано 4 польоти ворожих безпілотників. Також прикордонники виявили 1 БПЛА та 2 вертольоти країни-агресора на межі Криму та Херсонщини.

Як повідомляв УНІАН, бойовики впродовж минулої доби, 16 серпня, 148 разів обстріляли позиції українських військ, загинули двоє військових, семеро зазнали поранень.