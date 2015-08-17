Бойовики з "Градів" обстріляли низку позицій сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Найбільш гаряче було поблизу Донецька. З 18 години, незаконні збройні формування зі 120-міліметрових мінометів обстріляли наші позиції в Красногорівці, Пісках, Мар’їнці, Первомайському", - зазначається в повідомленні.

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Також у прес-центрі підкреслили, що з 19.50 і впродовж години, по опорному пункту сил АТО в селищі Троїцьке, бойовики вели вогонь з "Градів", мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

"З 21.25 і до опівночі найманці 5 разів з "Градів" били по Опитному. Близько 22 години, по українських позиціях в Авдіївці, била 152-міліметрова артилерія і міномети. Крім того, впродовж вечора, цей населений пункт, ще двічі обстрілювали з "Градів". Також, майже з 10 вечора і до опівночі "Градами" накривали опорні пункти сил АТО в Пісках, Красногорівці, Березовому та Верхньоторецькому", - повідомив прес-центр.

В районі Маріуполя, в 21.40, бойовики вели вогонь зі 122-міліметрової артилерії і мінометів по Новогригорівці. А близько 10 вечора застосовували артилерію калібру 152 міліметри по наших позиціях у Гранітному та Сартані.

Загалом, 16 серпня бойовики 148 разів порушили режим припинення вогню. 17 разів противник застосовував артилерію, 59 – міномети, 13 – реактивні системи залпового вогню, 70 – стрілецьку зброю і гранатомети.

"17 серпня, після опівночі і до 6 ранку вогнева активність бойовиків дещо зменшилася", - підсумували в прес-центрі.