У Генштабі заявили, що РФ зосередила на кордоні з Україною 50 тисяч військових
Росія зосередила на кордоні з Україною 50 тис. військовослужбовців збройних сил, а бойовики намагаються максимально загострити конфлікт.
Про це заявив спікер Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Він зазначив, що "бойовики не гребують будь-якими варіантами, спрямованими на те, щоб максимально загострити ситуацію".
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"Це відбувається на фоні тих подій, що відбуваються уздовж державного кордону. Як відомо, на державному кордоні між Україною і Російською Федерацією перебуває близько 50 тисяч військових збройних сил Російської Федерації", - сказав він.
На думку Владислава Селезньова, в такий спосіб РФ "намагається тиснути на українську сторону, яка зайняла принципову непоступливу позицію під час переговорів у Мінську".
"Всі дії бойовиків спрямовані на ескалацію конфлікту - це ще одне свідчення того, що представники самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" не шукають миру в цьому конфлікті, а максимально нагнітають обстановку", - підкреслив речник Генштабу.