Лавров знову звинуватив Україну в "порушенні" Мінських домовленостей та "штучному нагнітанні ситуації"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як сказав він у перебігу прес-конференції в Москві після зустрічі з колегою з Ірану, президент України Петро Порошенко виступає з «маячними заявами» і «більше занепокоєний тим, щоб підтримувати русофобію на Заході, щоб штучно нагнітати напруженість і тим самим відволікати увагу від своєї нездатності виконати те, під чим підписався».

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Лавров також звинуватив Київ у «недоговороздатності» і небажанні «прямого діалогу з Донецьком і Луганськом», маючи на увазі ватажків тамтешніх збройних угруповань підтримуваних Росією сепаратистів.

Як стверджує російський міністр, дії української влади порушують її зобов’язання за Мінськими домовленостями. Він заявив, що Росія подала іншим учасникам «нормандського формату», а також США свої твердження щодо цих порушень. За його словами, мало б бути «цікавим заняттям» порівняти зобов’язання Петра Порошенка і того, що в Києві «було реально зроблено».

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Росія постійно вимагає від Заходу «тиску на Київ», не згадуючи про власні зобов’язання за Мінськими домовленостями і їхні постійні порушення.

На Заході ж наголошують, що в той час, як Україна намагається виконати Мінські домовленості якнайповніше, їх не виконують і постійно порушують якраз Росія і підтримувані нею сепаратисти – зокрема, тим, що Москва не тільки не відводить із України свої війська і бойову техніку, а сепаратисти не розпускають свої незаконні збройні формування, а навпаки, Росія й сепаратисти посилюють заповнення регіону російськими військами й бойовою технікою і зміцнюють боєздатність незаконних формувань.

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Зокрема, на Заході відзначили, що Київ виконав пункт Мінських домовленостей щодо окремих районів Донеччини й Луганщини, коли схвалив внесення до пропонованих змін до Конституції згадку про особливості їхнього місцевого самоврядування.

У Києві ж звертають увагу, що дії, пов’язані з Донбасом, там узгоджують із легітимними представниками регіону – але не з сепаратистами з угруповань «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними, що захопили частину регіону збройною силою за підтримки Росії. Наразі з ними тримають тільки певні контакти через Тристоронню групу, в рамках якої ведуть переговори про практичні питання життя людей на окупованій частині Донбасу, звільнення заручників тощо.

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Раніше УНІАН повідомляв, що внаслідок обстрілів бойовиками передмістя Маріуполя у ніч на 17 серпня загинули двоє мирних жителів, 6 отримали поранення, в тому числі дитина та її мати знаходяться у важкому стані.

За словами очільника української сторони в СЦКК генерал-майора Бориса Кременецького, метою сепаратистів є деморалізація та залякування мирного населення, дискредитація органів місцевого самоврядування та Збройних Сил України.