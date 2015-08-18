Бойовики зі стрілецької зброї та гранатометів провокували сили АТО на Донецькому напрямку
Сьогодні, 18 серпня, ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Незаконні збройні формування, після інтенсивних обстрілів наших позицій, які тривали впродовж минулих декількох днів, зменшили активність практично вздовж усієї лінії розмежування.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр АТО.
«Здебільшого, з провокативною метою, ворог використовував стрілецьке озброєння та гранатомети на Донецькому напрямку. Водночас, по позиціям наших військ у селищі Мар’їнка, бойовики застосовували 120-міліметрові міномети. А близько 2 години дня, по цьому ж селищу, найманці вели вогонь протитанковими ракетами», - зазначається в повідомленні.
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У прес-центрі підкреслюють також, що «на Луганщині, майже о 1-ій ночі, з мінометів, зенітної установки та гранатометів били по українських підрозділах в Станиці Луганській.
А в районі Маріуполя, близько 13 години, окупанти застосували 120-міліметрові міномети та гранатомети по селищу Широкине. Крім того о пів на 4 дня по населеному пункту Богданівка била 122-міліметрова артилерія».