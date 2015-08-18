Бойовики зі стрілецької зброї та гранатометів провокували сили АТО на Донецькому напрямку

20:28, 18 серпня 2015
Війна
214 0

Сьогодні, 18 серпня, ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Незаконні збройні формування, після інтенсивних обстрілів наших позицій, які тривали впродовж минулих декількох днів, зменшили активність практично вздовж усієї лінії розмежування. 

REUTERS

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр АТО.

«Здебільшого, з провокативною метою, ворог використовував стрілецьке озброєння та гранатомети на Донецькому напрямку. Водночас, по позиціям наших військ у селищі Мар’їнка, бойовики застосовували 120-міліметрові міномети. А близько 2 години дня, по цьому ж селищу, найманці вели вогонь протитанковими ракетами», - зазначається в повідомленні.

Читайте такожПрес-центр АТО розповів, як бойовики роблять "картинку" обстрілів для "своїх" журналістів

У прес-центрі підкреслюють також, що «на Луганщині, майже о 1-ій ночі, з мінометів, зенітної установки та гранатометів били по українських підрозділах в Станиці Луганській.

А в районі Маріуполя, близько 13 години, окупанти застосували 120-міліметрові міномети та гранатомети по селищу Широкине. Крім того о пів на 4 дня по населеному пункту Богданівка била 122-міліметрова артилерія».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter