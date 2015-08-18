Кількість жертв обстрілу бойовиками Сартани зросла до трьох осіб
10:28, 18 серпня 2015Війна
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Сьогодні вранці в міській лікарні №4 померла жінка, яка отримала поранення під час обстрілу селища Сартана 16 серпня.
Сартану обстріляли в ніч на 17 серпня / Фото УНІАН
Про це повідомляє місцевий сайт 0629 з посиланням на власні джерела.
Жінка була поранена, коли разом з донькою бігла по вул. Громова до своєї матері. Як повідомив сартанський селищний голова Степан Махсма, лікарі більше доби боролися за життя маріупольчанки, але сьогодні вранці серце жінки зупинилося.
Крім того, у лікарні перебуває 10-річна донька загиблої, якій після обстрілу ампутували стопу.
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Таким чином, кількість жертв в ході обстрілу селища зросла до 3 осіб. З пораненнями, за останніми даними, до медиків звернулися 7 осіб.
Як повідомляв УНІАН, 16 серпня ввечері бойовики почали потужний обстріл з важкої артилерії селища Лебединське (кол. Новоазовський район) та селища Сартана (Іллічівський район Маріуполя).
Близько 50 будинків пошкоджено, два будинки повністю зруйновані.
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